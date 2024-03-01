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Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

1 марта компания опубликовала отчетность по МСФО. Согласно ей, чистая прибыль компании за 2023 год сократилась на 44% – до 440 млн долларов.

«С учетом высокой волатильности на рынках сбыта, геополитической ситуации, а также принимая во внимание полученный в отчетном периоде финансовый результат, совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам 2023 года не послужит интересам общества и его акционеров. Совет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2023 года», – сказано в сообщении Центра раскрытия корпоративной информации.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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