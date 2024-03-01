ИНК запускает в Усть-Куте бесплатную программу подготовки специалистов для Иркутского завода полимеров

Иркутская нефтяная компания (ИНК) запускает новую программу «ПрофСтарт» по подготовке специалистов для Иркутского завода полимеров.

Участвовать в программе могут жители Усть-Кута и района со средне-специальным образованием. Для них будет создан индивидуальный план обучения на заводе полимеров под руководством опытных наставников.

Программа предусматривает официальное трудоустройство с первого дня обучения, выплатой заработной платы и социальными гарантиями – ДМС, санаторно-курортный отдых, дополнительное обучение, частичная оплата детского отдыха и другое.

Узнать подробности обучения можно в Центре карьеры ИНК в Усть-Куте по адресу: ул. Кирова 41, оф. 23. Контактные данные: 8-914-010-27-99, zavod@irkutskoil.ru .

Также 1–2 марта в городе проходит ярмарка вакансий, на которой HR-специалисты ИНК презентуют программу для соискателей, помогут заполнить резюме и проконсультируют по вопросам. С актуальными вакансиями компании можно ознакомиться на сайте .

ИНК создает рабочие места во всех регионах присутствия – Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия). В 2023 г. на работу было принято около 3 тыс. человек, половина из них – сотрудники Иркутского завода полимеров, который планируется запустить в конце 2024 г. Уже сегодня предприятию требуются инженеры-технологи, машинисты компрессорных установок, операторы и аппаратчики. На данный момент в ИНК работает около 17 тыс. специалистов, при этом доля местных жителей в общем объеме штата – 70%.