Число МСП Иркутской области в 2023 году выросло на 3,3%

Занятость в сфере увеличилась на 1,5%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

– Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области по итогам 2023 года выросло на 3,3 %. Также возросла численность занятых в этой сфере: более 360 тысяч человек, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

С начала 2024 года в региональный центр «Мой бизнес» поступило 5745 обращений. В общей сложности специалисты ЦМБ оказали предпринимателям 1351 услугу.