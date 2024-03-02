Жилой комплекс из Иркутска признали лучшим в России

Итоги федерального конкурса «ТОП ЖК-2024» подвели в России. Победителем в номинации «Лучший многоэтажный комплекс-новостройка в РФ» стал жилой комплекс из Иркутска, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«Объявление победителей состоялось 28 февраля в рамках Российской строительной недели-2024. Представителям иркутской ГК «ГРАНДСТРОЙ» с проектом СОЮЗ PRIORITY вручили диплом победителя», – говорится в сообщении.

Всего для участия в конкурсе были выбраны 1400 жилых комплексов от застройщиков по всей стране. Отбор проводился путем предварительного сбора данных по 133 параметрам о преимуществах и недостатках всех строящихся ЖК.

Оценку осуществляли независимые эксперты – руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере и научных организаций по 17 критериям, в том числе социальной инфраструктуре, дворовым пространствам, безопасности, архитектуре, фасадам, входным группам, лифтам, инженерным системам, среде для маломобильных граждан.