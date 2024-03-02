Россиянка погрузилась в Байкал на глубину с 10-этажный дом: это рекорд

Спортсменка Мария Ольшевская установила рекорд. Женщина без гидрокостюма и баллона с кислородом погрузилась под лед Байкала на глубину 40 метров, что равно высоте 10-этажного здания, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«На одной задержке дыхания девушка провела под водой 1 минуту и 20 секунд при температуре +2 градуса. Это погружение стало рекордом России и прекрасным началом фестиваля подледного фридайвинга. Он проходит прямо сейчас на Малом море», – сообщил глава региона.

Состязания будут проходить 2 и 3 марта в двух дисциплинах – свободное погружение и погружение с постоянным весом в ластах. Для гостей фестиваля также предусмотрена программа, в частности – мастер-классы от мировых звезд фридайвинга.