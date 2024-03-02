Путешественник на внедорожнике провалился под лед Байкала

Провал автомобиля под лед произошел на Байкале – в разлом попался путешественник из Новосибирска. В его внедорожнике находились две женщины и ребенок, рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду, выехав на акваторию озера в районе Бугульдейки. Но далеко уехать не смог: у мыса Красный Яр, между Бухтой Песчаной и поселком Бугульдейка, машина провалилась задними колесами», – рассказали в ведомстве.

Люди самостоятельно выбрались из автомобиля и позвонили спасателям. Они прибыли к месту, эвакуировали женщин и 10-летнюю девочку на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину и согрели его горячим чаем.

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Он пообещал спасателям больше не рисковать жизнью семьи.