Forbes включил предпринимателя из Иркутска в десятку богатейших женщин страны

Рейтинг богатейших женщин, заработавших капитал самостоятельно, составил Forbes. В него вошли десять женщин, в том числе бизнесвумен из Иркутска. Подробности сообщаются на сайте издания.

Иркутянка, генеральный директор «ИНК-Капитал» Марина Седых заняла четвертую строчку списка. Ее состояние оценивается в 550 млн американских долларов. В настоящее время предпринимателю 63 года. 11% ее капитала составляют доходы от деятельности завода, остальное – дивиденды.

Карьера Марины Седых началась с работы юристом на ряде предприятий, в том числе главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». В 2000 году она стала генеральным директором небольшой Иркутской нефтяной компании. За 22 года компания выросла в одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России с добычей около 9 млн тонн нефти в год.

На третьем месте рейтинга бизнесвумен Светлана Демидова, заработавшая деньги на деятельности сельскохозяйственного холдинга «Доминант», на втором месте – частный инвестор Ольга Белявцева, получающая доходы от производства детского питания и минеральной воды «Прогресс» и продаж акций производителя соков «Лебедянский».

На первом месте – генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 7,2 млрд американских долларов.