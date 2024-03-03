Аренда комнат существенно подорожала за год в Иркутске

Аналитики федерального портала «Мир квартир» исследовали цены на аренду комнат в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек и их динамику с февраля 2023 года. Результаты исследования опубликованы на сайте одноименного журнала.

В частности, в Иркутске за год аренда комнат подорожала сразу на 10,5% и составила в среднем 10,6 тысячи рублей. В прошлом году жилье можно было снять за 9,5 тысячи рублей в месяц.

Больше всего аренда комнат за 12 месяцев увеличилась в Новокузнецке – на 68,4%, Череповце – на 43,7%, Кемерово – на 41,8%.

Что касается столичных территорий, то в Москве арендная ставка выросла на 9,2%, в Московской области – на 13,2%, в Санкт-Петербурге – на 6,7%.