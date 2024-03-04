Жительницы Иркутска рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

Топ-3 наиболее желанных подарков на 8 Марта – цветы, путешествия и деньги. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие женщины из города.

Самый желанный подарок на 8 Марта – цветы, о букетах мечтают 3 из 10 жительниц Иркутска. На втором месте – путешествия (13% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 8% мечтают о драгоценностях. 6% – о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания 8 Марта только 4% женщин.

Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (57% опрошенных). 15% опрошенных рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 12%. 6% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.