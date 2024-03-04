АТБ повысил проценты по вкладам в юанях до 3%

Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия по вкладам в китайских юанях. Процентная ставка выросла до 3%. Повышение процентов коснулись всей линейки депозитов «АТБ. Вклад» со сроками 92, 182 дня и 367 дней.

Ставка 3% годовых действует для «АТБ. Вклад» без пополнения и снятия сроком 367 дней.

Оформить вклад в юанях можно в любом отделении АТБ. Минимальная сумма открытия – 700 китайских юаней.

Азиатско-Тихоокеанский банк является участником системы страхования вкладов, все вклады и накопительные счета застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более подробная информация – на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).