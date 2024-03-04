ГК ФСК впервые разместит ЦФА на платформе Альфа-Банка

Группа компаний ФСК разместит цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-Банка А-Токен. Это первый выпуск цифровых финансовых активов девелопера для корпоративных и частных инвесторов. Доходность составит 17% годовых, номинальная стоимость одного цифрового актива –1000 рублей, срок обращения – 6 месяцев, период размещения с 4 по 12 марта.

Платформа А-Токен — это собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность и участвовать в привлечении капитала компаний всем категориям инвесторов — частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.

А-Токен имеет прямую интеграцию с Альфа-Банком в качестве расчетно-клирингового агента. Это позволяет моментально осуществлять операции, проводить расчеты с инвесторами и выполнять функцию налогового агента для физических лиц. Альфа-Банк выпустил 88 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 37,5 млрд рублей, что составляет около 45% от общего объема в России, который превышает 83 млрд рублей.