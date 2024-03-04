Альфа-Банк выдал экспресс-гарантии на сумму более 232 млрд рублей в 2023 году

За 2023 года Альфа-Банк выдал более 83 тыс. экспресс-гарантий на общую сумму более 232 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 77%. Общий портфель экспресс-гарантий банка превысил отметку в 176 миллиардов рублей.

Выдача банковских гарантий клиентам, принимающим участие в государственных и коммерческих закупках, остается одним из приоритетных направлений. Более 16 тыс. предпринимателей благодаря поддержке Альфа-Банка заключили контракты, расширили свою деятельность и укрепили позиции на рынке.

«Мы активно поддерживаем предпринимателей в заключении государственных контрактов, что способствует развитию инфраструктуры и повышению качества жизни людей. Благодаря нашим клиентам, строятся новые дороги, открываются современные больницы, школы и детские сады, а также осуществляются другие важные проекты», — рассказал Александр Попов, руководитель департамента гарантийного бизнеса и контрактного финансирования Альфа-Банка.