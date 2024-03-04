Дальневосточный банк – в ТОП-5 лучших по арктической ипотеке

Дальневосточный банк вошёл в число лидеров рейтинга Лучшие арктические ипотеки* в феврале 2024 года по версии финансового маркетплейса Выберу.ру. Предложение Банка вошло в призовую пятёрку со следующими условиями: сумма кредита до 9 млн рублей, срок до 20 лет и первоначальный взнос от 20,1%.

При ранжировании банковских предложений аналитики портала брали в расчёт такие ключевые критерии как размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, значение имели условия ипотечного страхования и способы понижения ставки. Дополнительно учитывалась значимость кредитной организации на финансовом рынке.

* Арктическая ипотека — часть льготной ипотечной программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека», которая позволяет оформить кредит на покупку или строительство жилья в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Запущена 1 ноября 2023 года. Программой могут воспользоваться заёмщики не старше 35 лет, для медиков и учителей ограничений по возрасту нет. Максимальная сумма арктической ипотеки 6 млн рублей может быть увеличена до 9 млн рублей для покупки квартиры или строящегося дома площадью больше 60 кв. метров.