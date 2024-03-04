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Вклад Выгодный от Своего Банка — в топ-5 вкладов февраля по версии «РБК Инвестиции»

Вклад Выгодный от Своего Банка вошел в рейтинг лучших вкладов без дополнительных условий за февраль 2024 года.

Аналитики портала «РБК Инвестиции» изучили предложения банков и составили свой топ-10 самых выгодных вкладов. Авторы исследования особо отметили, что в рейтинг включены только депозиты, не предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. На пятом месте — Вклад Выгодный от Своего Банка.

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Вклад Выгодный со ставкой до 17% можно открыть на сумму от 5 000 до 5 000 000 рублей и на срок от 3 месяцев до 3 лет. Свой Банк предлагает гибкие условия — пополнение вклада доступно в течение 3 месяцев с даты открытия и не влияет на ставку. Минимальная сумма пополнения — 1 000 рублей. Вклад Выгодный можно легко открыть, пополнить или закрыть в отделениях Своего Банка.

Узнать подробнее об условиях Вклада Выгодный можно на сайте банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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