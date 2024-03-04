Примсоцбанк запускает акцию «День рождения Банка». С 26 февраля по 31 марта 2024 года во всех офисах банка можно воспользоваться особыми условиями по вкладам, ипотечному, потребительскому и автокредитованию, а также повышенным кэшбэком по картам.
4 марта Примсоцбанку исполняется 30 лет. В честь праздника банк собрал в одну акцию все интересные предложения, которыми могут воспользоваться клиенты физические лица и юридические лица.
Итак, какие предложения входят в акцию «День рождения Банка» для физических лиц:
Потребительский кредит «Акционный»;
Автокредит без первоначального взноса;
Ипотечная акция «Удачные дни для покупки жилья»;
Розыгрыш дополнительные миль по картам S7;
Повышенный кэшбэк за покупки в марте;
Двойной кэшбэк по картам «Сегодня» и «Сегодня Плюс».
Для бизнеса:
Предложение для новых клиентов, включающее в себя скидку на пакеты РКО, токен и обслуживание корпоративных карт.
Подробную информацию о сроках и условиях предложений по акции «День рождения Банка» уточняйте в офисах банка, на официальном сайте или по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Срок действия акции - 26.02.2024 - 31.03.2024