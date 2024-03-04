Новости

Примсоцбанк запускает акцию «День рождения Банка»

Примсоцбанк запускает акцию «День рождения Банка». С 26 февраля по 31 марта 2024 года во всех офисах банка можно воспользоваться особыми условиями по вкладам, ипотечному, потребительскому и автокредитованию, а также повышенным кэшбэком по картам.

4 марта Примсоцбанку исполняется 30 лет. В честь праздника банк собрал в одну акцию все интересные предложения, которыми могут воспользоваться клиенты физические лица и юридические лица.

Итак, какие предложения входят в акцию «День рождения Банка» для физических лиц:

Потребительский кредит «Акционный»;
Автокредит без первоначального взноса;
Ипотечная акция «Удачные дни для покупки жилья»;
Розыгрыш дополнительные миль по картам S7;
Повышенный кэшбэк за покупки в марте;
Двойной кэшбэк по картам «Сегодня» и «Сегодня Плюс».


Для бизнеса:

Предложение для новых клиентов, включающее в себя скидку на пакеты РКО, токен и обслуживание корпоративных карт.

Подробную информацию о сроках и условиях предложений по акции «День рождения Банка» уточняйте в офисах банка, на официальном сайте или по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции - 26.02.2024 - 31.03.2024

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Путин, послание Федеральному собранию-2024. Главное
Послание президента Федеральному собранию. Главное
Путин: капитализация фондового рынка к 2030 должна удвоиться
Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес