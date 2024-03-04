Петр Фрадков избран куратором региональных отделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР

Петр Фрадков, председатель ПСБ, избран куратором Донецкого и Луганского региональных отделений Союза. За кандидатуру Петра Фрадкова единогласно проголосовали в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям «Итоги деятельности в 2023 г.».

Взаимодействие с промышленными предприятиями в рамках региональных отделений СоюзМаша является важным направлением работы ПСБ. Петр Фрадков является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором четырех региональных отделений в Республиках Чувашия и Марий Эл, в Волгоградской и Ленинградской областях. ПСБ не только осуществляет финансовое сопровождение предприятий отрасли, но и принимает активное участие в социальных проектах регионов и организовывает совместно с федеральными или региональными органами государственной власти, с бизнес-сообществом и промышленными предприятиями мероприятия разного формата, направленные на укрепление отечественной промышленности, совершенствование законодательства в промышленной сфере, подготовку современных специалистов для реального сектора экономики, оказывает информационную поддержку проектам в этих направлениях.

«Мы продолжаем выстраивать эффективные механизмы обмена опытом и успешными практиками в курируемых регионах, способствуем производственной кооперации, повышению конкурентоспособности высокотехнологичной промышленной продукции. К примеру, Чувашское и Волгоградское региональные отделения Союзмаша в 2023 году при нашей поддержке приняли участие более чем в 360 мероприятиях, ориентированных на развитие машиностроительного комплекса. В новых субъектах России ПСБ уже обеспечил интеграцию в российскую финансовую систему, и совместно с региональными отделениями Союзмаша мы сможем достичь большего синергетического эффекта по интеграции компаний и предприятий ДНР и ЛНР в единое бизнес-сообщество Российской Федерации, по развитию кадрового потенциала машиностроительной отрасли, по поддержке промышленности в целом», — сказал глава ПСБ.

Для справки: Союз машиностроителей России – крупнейшая организация, объединяющая российские промышленные компании. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития национального машиностроительного комплекса, а также участие в формировании государственной политики по поддержке промышленности.