ПСБ поддерживает российские бренды с высокой степенью локализации

Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, вручила специальную награду трем победителям в партнерской номинации «Самая смелая идея» в рамках конкурса растущих российских брендов «Знай наших».

«В этом году на конкурсе «Знай наших» мы поддержали важную номинацию «Самая смелая идея». ПСБ – это банк сильных людей, и мы точно знаем, что сильные люди – всегда смелые, поэтому для нас особенно интересно было выбрать лучших в этой категории. Мы отсмотрели более 700 заявок от талантливых брендов из разных регионов России. Такой интерес к конкурсу в очередной раз показывает важность государственных мер поддержки и участия крупных финансовых институтов в обеспечении развития российского предпринимательства. Сплоченность и взаимодействие представителей власти и крупного бизнеса позволит масштабировать малый и средний бизнес в России, увеличить им объемы продаж и прибыли, выйти на новые рынки, а также поможет достичь высокого уровня импортозамещения в стране во всех отраслях», — сказала Вера Подгузова.



Одним из победителей в номинации, поддержанной ПСБ, стал бренд Makeev guitars из Москвы, который первым в России создал складную гитару для активных путешественников. Награду от ПСБ также получила компания Arctis.Sup из Мурманской области, предоставляющая жителям и гостям Кольского полуострова возможность увидеть регион с воды на сап бордах, а также обучиться серфингу в Териберке. Третьим победителем стал молодой проект из Республики Северная Осетия Medex Tactical, созданный с целью обеспечения медицинских работников, граждан, военных и спасателей качественными продуктами для оказания первой медицинской помощи.

За победу в номинации боролись представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивые темпы роста. Главным критерием отбора победителей стала высокая степень локализации деятельности компании в родном регионе.



Для содействия развитию перспективных брендов ПСБ в качестве приза за победу в номинации разработал комплексные меры поддержки, которые откроют для победителей новые перспективы, помогут в развитии и продвижении. Каждый лауреат получил возможность прохождения онлайн-курса по финансовой культуре на цифровой образовательной платформе ПСБ, наставничество эксперта Академии ПСБ, участие компании в треке для предпринимателей ежегодного форума «Просто капитал», а также бесплатное рассчетно-кассовое обслуживание в течение одного года.