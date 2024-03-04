Пенсию в два прожиточных минимума предложили платить людям со стажем более 30 лет

Законопроект разработан партией ЛДПР. Об этом пишет ТАСС.

«Законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости – предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ за счет средств федерального бюджета», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законодатели считают, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь.

Ранее стало известно, что прожиточный минимум вырастет в Иркутской области в 2024 году до 16 380 рублей. В частности, согласно изменениям, для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля, для пенсионеров – 14 087, детей – 15 889. На территориях Крайнего Севера установлен размер, равный 19 918 рублям, для трудоспособного населения – 21 710, пенсионеров – 17 130, детей – 19 321.