60% иркутян поддержали законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Законопроект, предусматривающий увеличение налоговых ставок по мере роста дохода налогоплательщика, подготовлен к внесению в Госдуму 27 февраля. В послании к Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему, в том числе перейти на дифференцированную шкалу НДФЛ. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, поддерживают ли иркутяне эту инициативу. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

67% иркутян высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц: «Это справедливо». 12% подобную инициативу не поддерживают: «Возродится «серая» зарплата – и все. Будут получать номинально не более 400 000 в месяц». Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги».

Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (71%).