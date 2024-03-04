«Иркутскэнергосбыт» – в тройке лучших энергосбытовых компаний России

«Иркутская энергосбытовая компания», входящая в Эн+, заняла второе место в 14-м Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России». В конкурсе соревновались 58 компаний. По результатам работы в 2023 году "Иркутскэнергосбыт" отмечен по трём направлениям работы.

45 претендентов боролись за звание «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания», где "Иркутскэнергосбыт" занял второе место. Компания активно сотрудничает не только с региональными, но и федеральными СМИ, оперативно отвечает на запросы репортеров. В течение 2023 года было подготовлено 1700 материалов в средствах массовой информации по различным направлениям работы компании: развитие цифровых сервисов, обучающие курсы для населения, особенности оплат и начислений, "серый" майнинг и многое другое. Жюри оценивало следующие показатели: количество публикаций или передач о деятельности компании в независимых печатных и электронных средствах массовой информации, а также параметры частоты обновления корпоративного сайта. Разница с лидером в этой номинации – "Красноярскэнергосбыт" – составила всего лишь 0,5 балла.

Наибольшее число участников – 52 – было заявлено в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания». Здесь компания взяла специальный диплом «За высокие достижения в цифровизации клиентских сервисов». Результат по итогам года –доля клиентов, зарегистрировавшихся в личном кабинете на сайте компании, достигла 70%. Сегодня этот сервис доступен как обычным жителям региона – физическим лицам, так и категории бизнес-клиентов.

Еще один спецприз «За достижения в профессиональной подготовке и адаптации персонала», "Иркутскэнергосбыт" взял как социально ответственная компания.

В абсолютном зачете конкурса борьба развернулась между 17 компаниями. "Иркутскэнергосбыт" взял второе место. Лидер конкурса "Красноярскэнергосбыт", замыкает тройку победителей «Дальневосточная энергетическая компания». Организатором всероссийского конкурса выступает отраслевой интернет-портал "ЭнергоНьюс". Ознакомиться с результатами можно на сайте.

«Лидерство в подобных узкопрофессиональных конкурсах – это результат постоянной кропотливой работы всего коллектива, – подчеркнул Андрей Харитонов, директор "Иркутскэнергосбыт" (входит в Эн+). – Мы постоянно работаем над улучшением сервисов для клиентов. Так, в 2023 году на базе контакт-центра внедрен в работу искусственный интеллект, модернизированы мобильные приложения. Мы всегда находимся в поиске, сравниваем свои услуги с тем, что предлагают коллеги из других регионов и не намерены останавливаться на достигнутом. Например, уже в этом году запущены в работу чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram для бизнес-клиентов. Будут и еще изменения. Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе всех событий компании».

"Иркутскэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Иркутской области. Основной приоритет компании – качественная и бесперебойная поставка электро- и теплоэнергии своим потребителям, внимательное отношение к клиентам и их нуждам. "Иркутскэнергосбыт" обслуживает 47,9 тысячи юридических и более 1,2 млн физических лиц.