Более миллиона тюльпанов планируют вырастить в Иркутске в 2024 году

Рекордный урожай цветов смогут собрать благодаря применению инновационных методов выращивания и модернизации тепличного комплекса МУП «Горзеленхоз».

Новый рекорд поставило муниципальное предприятие «Горзеленхоз»: к Международному женскому дню они вырастили 600 тысяч тюльпанов, что в два раза больше прошлогоднего урожая. Ассортимент существенно расширился: вместо 29 сортов в этом году их 52: 43 традиционных и 9 пионовидных. Увеличилось и многообразие цветовой гаммы. Половина урожая в этом году отправится на продажу в крупную сеть супермаркетов, остальные будут реализованы самим предприятием, сообщает пресс-служба мэрии.

В теплицах используют два способа выращивания тюльпанов. Первый – привычный всем – на земле. Для него луковицы высаживаются в грунт в сентябре. Этот метод более трудозатратный. И второй – гидропоника. Луковицы помещают в контейнеры с автоматической подачей воды в декабре, и за два месяца они проходят полный цикл роста. Новые теплицы оснащены системами капельного полива, освещения, тепловентиляторами и датчиками, определяющими влажность, температуру воздуха и воды.

– В 2024 году ставим себе цель вырастить более 1 миллиона тюльпанов. Кроме того, планируем значительно увеличить выпуск хризантем и роз за счет расширения посадочных площадей в 3 раза к 2025 году, – подчеркнул директор МУП «Горзеленхоз» Георгий Ни, – После срезки цветов начнем готовить цветочную рассаду с закрытой корневой системой улучшенного качества для высадки на городских клумбах и цветниках.

С 2021 года ведется совместная работа администрации Иркутска, Думы города и МУПа по развитию предприятия. В 2020-ом износ тепличного комплекса составлял более 90 %, автопарка – 85 %. За это время установили четыре новые теплицы, оснастили их современным оборудованием, стали применять инновационные методы и технологии. За счет целевой субсидии из бюджета города приобрели восемь единиц спецтехники и за собственные средства – трактор «Беларус». В этом году предприятием будут установлены 9 новых теплиц, это порядка трех тысяч квадратных метров.