Регионам предложили самостоятельно определять «радиусы трезвости»

Это расстояние от магазина с алкоголем до школ, детских садов и так далее. Право их определения могут передать субъектам РФ. Об этом пишут «Известия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в правительство законопроект, который меняет правила продажи спиртного. Чиновник предложил наделить субъекты правом определять размер «радиусов трезвости» – расстояния между магазином со спиртным и образовательными, социальными, культурными, спортивными учреждениями, в которых вообще запрещены продажи алкоголя. Это, например, школы, детские сады, вузы, поликлиники и так далее. Речь идет о внесении поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ).

В документе также сказано, что сейчас такие расстояния устанавливают органы местного самоуправления. Например, в Подмосковье они составляют от 20 до 100 м. Это не нравится местным жителям: в последнее время число жалоб возросло – в Московской области увеличивается количество магазинов, которые продают спиртное вблизи образовательных организаций, в которых учатся в том числе несовершеннолетние.

Ранее стало известно, что губернатор Иркутской области внес на рассмотрение регионального парламента законопроект, по установлению требований к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах. Он направлен на ограничение продажи алкоголя и работы так называемых «наливаек» в жилых домах. Депутаты Законодательного Собрания проект поддержали.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова представила сегодня, 19 февраля, на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания региона проект областного закона, которым устанавливается требование к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах, в части наличия зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.