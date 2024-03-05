Сбербанк представил цифровые сервисы для детской медицины на Байкале

Встреча «Бизнес и наука», посвященная партнерству крупного бизнеса, органов государственной власти РФ, прошла в центральном офисе Байкальского банка в Иркутске. Мероприятие состоялось в рамках Дней медицинской науке на Байкале и было направлено на развитие детской медицины в Иркутской области.

В мероприятии участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больнице, член – корреспондент РАН Юрий Козлов, представители бизнеса и научного сообщества.

На мероприятии Сбер представил цифровые сервисы, которые повышают точность постановки диагноза, эффективность и качество оказания медицинской помощи: технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, диагностический ассистент AIDA, голосовой помощник врача Voice2Med, онлайн-программы повышения квалификации врачей и возможности нейросети GigaChat.

Особый интерес аудитории вызвали умные камеры СберЗдоровья. Они используются для домашнего осмотра ушей, горла, носа и кожи и дальнейшей передачи видео и изображений лечащему врачу.

«Мы помогаем медучреждениям оснащать палаты, приобретать медицинское оборудование. В нескольких больницах региона внедрили сервис Voice2med, который упрощает работу с медицинскими протоколами. В 2022 году подписали соглашение о партнерстве с областной детской клинической больницей. Организовали электронный документооборот, готовим к запуску чат-бот, который разгрузит работников кол-центра больницы. Одними из первых подписали договор о страховании и профессиональной ответственности врачей», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.