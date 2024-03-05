Ростех создал комплекс по борьбе с FPV-дронами

Специалисты Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам. Новое изделие получило название «Гроза.04.К» и предназначено для борьбы с дронами типа FPV (First Person View – «вид от первого лица»). Первая партия уже направлена в войска. Об этом рассказали в пресс-службе госкомпании.

Разработка новгородского научно-производственного предприятия «Квант» (входит в КРЭТ) прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свои технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.

«В августе 2023 года перед коллективом НПО «Квант» была поставлена задача разработать средство противодействия беспилотникам данного типа. Уже осенью первая партия была поставлена Министерству обороны РФ. Приоритетность задачи все понимали, за ее реализацию взялся молодой коллектив из пяти разработчиков – все талантливые, молодые и умеющие работать на результат. Уникальные конструкторские решения и скорость реализации проекта вызвали настоящую гордость за высокий профессионализм сотрудников предприятия», – отметил генеральный директор НПО «Квант» Андрей Кондрашов.