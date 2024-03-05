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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам

С 1 марта 2024 года РСХБ повысил ставки по сберегательным продуктам «Доходный», «Доходный Пенсионный» и «Свой вклад» в рублях для действующих клиентов. Максимальная ставка достигла 15,5% при выборе выплаты процентов в конце срока.

Процентная ставка выросла для вкладов срочностью 6 месяцев, без опций пополнения и совершения расходных операций. Минимальная сумма при открытии вкладов «Доходный» 3 000 рублей, «Доходный Пенсионный» 500 рублей и «Свой вклад» 5 000 рублей. Максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов осуществляется как ежемесячно, так и по окончанию срока размещения. Сберегательные продукты можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Процентная ставка рассчитывается в зависимости от канала открытия и условий, выбранных клиентом банка: срока размещения, возможности пополнения или частичного снятия средств или срока выплаты процентов. 

«Доходный» – это один из самых популярных продуктов РСХБ. Он неоднократно входил в рейтинги самых прибыльных, а недавно возглавил топ самых выгодных долгосрочных вкладов по версии платформы Выбери.ру.

Быстро и удобно открыть упомянутые вклады можно в офисе РСХБ, а также в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банка и Мобильном приложении.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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