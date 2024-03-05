IT-специалисты Приангарья смогу взять ипотеку под 2%

Льготная ипотека для IT-специалистов со ставкой до 5% годовых входит в перечень мер господдержки для развития IT-отрасли. Региональной программой предусмотрено дополнительное снижение ставки по ипотечному кредиту на три процентных пункта. Ставка для IT-специалистов составит 2%. Постановление о льготном ипотечном кредитовании утвердил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Получить кредит на покупку жилья смогут сотрудники ИТ-компаний Приангарья, аккредитованных Минцифры России. Максимальный размер кредита не должен превышать 9 млн рублей.

Как рассказал министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рымаренко, в настоящее время в Приангарье зарегистрировано 200 компаний, которые ведут деятельность в области информационных технологий.

В региональном минстрое уточнили, что в настоящее время в целях реализации программы проводится работа по заключению соглашения с АО «ДОМ.РФ».