Россельхозбанк рассказал о карьерных возможностях в АПК на Форуме работодателей Иркутской области

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова рассказала о возможностях построения карьеры в АПК на Форуме работодателей Иркутской области, состоявшегося по инициативе ассоциацией ИРОР «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей». В мероприятии приняли участие более 400 организаций, представители органов государственной власти и бизнес – сообщества региона. С приветственным словом выступил Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Основное внимание на форуме было уделено кадровому обеспечению экономики региона, модернизации системы образования и внедрению инновационных технологий в реальный сектор экономики. Обсуждалась также необходимость проведения профориентационной работы в образовательных учреждениях и усиления роли наставничества. Участники поддержали планы по созданию образовательно-производственных кластеров и механизмы внедрения концепции развития профессионального образования в Иркутской области на период с 2024 по 2030 годы.

На форуме работали тематические площадки «Кадры», «Инновации» и «Образование».

Свой доклад «Формирование цифровой экосистемы - как приоритет устойчивого регионального развития» представила директор регионального РСХБ Наталья Баркова. Она отметила, что сфера АПК уже давно испытывает потребность в кадрах и рассказала про платформу «Я в Агро», которую запустил Россельхозбанк.

«Банк взял на себя миссию – повысить имидж профессии сельского работника. Запущена цифровая платформа «Я в Агро», нацеленная со школьной скамьи вовлекать молодое поколение в профессии сельского хозяйства. На ней могут зарегистрироваться агрошколы, агроколледжи, профильные вузы. Образовательным учреждениям площадка открывает доступ к электронной безе курсов, дает возможность создавать персональные страницы. Для студентов доступен сервис создания карьерных треков и резюме при помощи искусственного интеллекта. Здесь же можно найти площадку для прохождения практики, стажировки и работы как в крупных компаниях АПК, так и в небольших хозяйствах. Уже сейчас на сервисе собрано более 19,5 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства от работодателей по всей России. Студенты уже сейчас могут посмотреть, какие вакансии наиболее востребованы, а также вдохновиться историями успехов известных фермеров. Кроме того, цифровая платформа может быть использована и для смежных отраслей: экология, биотехнология, робототехника, IT», - рассказала Наталья Баркова.

Модератор тематической площадки, исполнительный директор ИРОР «ПТиП» Павел Деранжулин отметил, что агропромышленный комплекс объединяет разные отрасли экономики и обратил внимание директоров техникумов и колледжей на необходимость рассмотреть возможности платформы «Я в Агро» для своих учреждений.

«АПК – это не только агрономы и животноводы, но и токари, сварщики, инженеры и робототехники, IT-специалисты и многие другие профессии. Уверен, необходимо обратить внимание на платформу «Я в Агро». Россельхозбанк – надежный партнер», - резюмировал модератор.