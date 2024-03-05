Мужчины из Иркутска рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин

Женитьба, по мнению каждого четвертого мужчины, — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные мужчины из Иркутска.

В преддверии 8 Марта 27% мужчин заявили, что женитьба является самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины.

9% мужчин безрассудным поступком назвали долгие поездки ради встреч с любимой. 5% считают безумием со своей стороны признание в любви. Еще 5% ради женщины решились на переезд.

По 4% голосов набрали такие безумные поступки как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Еще 3% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине.

1 из 100 мужчин ради любимой брал кредиты. Также по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены. Еще 1% назвал безрассудством развод с женой ради любовницы.

Среди других неординарных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.

В жизни 16% респондентов не было любовных безрассудств.