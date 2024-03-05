Иркутяне могут увидеть премьеру детектива «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым в KION

В онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС состоялась премьера остросюжетного детектива телеканала НТВ «Черное солнце» — истории о том, как двое следователей, совершенно разных по мировоззрению и характерам, вынуждены объединиться для работы над одним преступлением, произошедшим в Выборге у финской границы. Главные роли в сериале сыграли Юрий Чурсин, Максим Стоянов и Виктория Корлякова. Режиссёр — Анна Носатова, это режиссерский сериальный дебют популярной актрисы.

Оперуполномоченный капитан Евгений Чагин (Максим Стоянов) отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению молдованки Габи (Виктория Корлякова), обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра, и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь — Игорь Жук (Юрий Чурсин), он прибывает на место убийства, - одноклассник Чагина убил нескольких бандитов. Чагин пытался помочь однокласснику сокрыть улики. Между Жуком и Чагиным зарождается конфликт, выливающийся в увольнение Чагина из полиции. Вскоре в том же лесу, близ места, куда ездили Чагин и Габи, находят труп без головы и кистей рук. Жуку и Чагину приходится объединиться, чтобы поймать убийцу. Они выясняют, что ранее полиция находила такие же тела, но не связывала дела друг с другом. Становится очевидно, что поймать убийцу не так-то просто, и действует, он, похоже, не один.

«Черное солнце» — это классический детективный сериал из 12 эпизодов. На протяжении каждого из них Чагин и Жук будут глубже раскрываться для зрителей и из непримиримых врагов превращаться не просто в коллег, а в двух приятелей, которым есть, чем помочь друг другу. Сериал снимали в Ленинградской области, в кадре — туманные пейзажи Выборга, которые добавляют истории мрачной атмосферности.

«Прекрасная команда проекта соединилась в единое целое и атмосфера на площадке была творческой и весёлой. Потрясающе партнёры, с которыми счастье было находиться в кадре, и интересный характер героя, жизнь которого меняется на наших глазах, я надеюсь вызовут интерес у зрителя», — Юрий Чурсин, актер.