Зарплатные ожидания женщин на 23 тыс. рублей меньше, чем у мужчин

В процентном соотношении – на 42% меньше. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

При этом зарплатные ожидания женщин ниже во всех сферах. Наибольшая разница – в добыче сырья, консалтинге, сельском хозяйстве, медицине и IT. Для работы в этих областях соискательницы запрашивают на 35–58 тыс. рублей меньше, чем мужчины.

При этом минимальный разрыв (до 2,5 тыс.) – в строительстве, искусстве, развлечениях и массмедиа. А в высшем менеджменте женщины и вовсе рассчитывают на жалованье в среднем на 5 тыс. больше.

«Основные причины гендерного разрыва в зарплатных ожиданиях в том, что женщины обычно выбирают менее оплачиваемые сферы деятельности. Кроме того, у них обычно более скромные амбиции на карьерный рост, а также бывают длительные перерывы в карьере из-за декретного отпуска», – объяснила директор по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева.

Ранее стало известно, что для трудящихся Приангарья важно, чтобы работа мечты была нескучной (34%), вписывалась в образ жизни сотрудника (30%), не требовала задерживаться после окончания рабочего дня или работать сверхурочно, приносила пользу обществу (по 27%), а также была безопасной (22%) и чтобы про нее не стыдно было рассказать (20%). Еще 3% опрошенных выбрали ответ «другое», в том числе – отсутствие «подводных камней», возможность работать на удаленке или в относительно свободном графике, достойная зарплата с индексацией, а также возможность расти в профессиональном плане.