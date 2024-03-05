Греф: «Мы сильно недооценивали искусственный интеллект»

2023 год стал прорывным для генеративного искусственного интеллекта, заявил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф 5 марта на просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание», где он выступил с лекцией о технологиях искусственного интеллекта.

Герман Греф, фото проедставлено организаторами просветительского марафона Знание.Первые.

«Когда-то мы говорили, что два качества всегда останутся за человеком — креативность и эмерджентность, то есть способность создавать нечто новое на основе имеющейся информации. Считалось, что ИИ никогда не сможет сам создавать новое. Но прошлый год показал, что это не так. Сегодня искусственный интеллект в полной мере обладает этими функциями, а значит, все мы сильно недооценили эту технологию. Сегодня генеративный ИИ обрабатывает миллиарды параметров, понимает все эмоциональные нюансы языка и способен к самообучению», — отметил Герман Греф.

Говоря о возможностях, которые дает искусственный интеллект, он подчеркнула, что это и общение, и обучение, и помощь в повседневной жизни, и решение сложных стратегических задач уже в ближайшем будущем. Да и сейчас современные чат-системы могут очень многое. Например, совсем недавно разработка Сбера GigaChat официально сдал экзамен на врача, причем получил все специальности одновременно.

«Уже через три года генеративный ИИ будет обыденной частью нашей повседневной жизни. А следующим этапом его развития станет интерактивный искусственный интеллект, который способен сам разделить большую комплексную задачу на несколько простых и сам организовать их выполнение», — спрогнозировал глава Сбербанка.

Ранее Герман Греф спрогнозировал два сценария развития искусственного интеллекта. Согласно первому варианту, ИИ поможет людям работать меньше, но зарабатывать больше. Второй сценарий предполагает, что развитие ИИ, напротив, приведет к созданию большего числа рабочих мест и дефициту трудовых ресурсов. По словам главы Сбербанка, никто не может ответить, к чему приведет развитие ИИ.