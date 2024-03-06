Рынок ПВЗ в Москве за год вырос на 40%

Лидером по количеству точек в столице является Ozon.

Эксперты компании Filipov Capital отмечают бурный рост количества пунктов выдачи интернет-заказов. Так, в Москве количество ПВЗ за год выросло почти на 40%.

– В феврале 2024 года в столице и ближайших пригородах работает 22741 пункт выдачи интернет-заказов. За год — с февраля 2023 года — количество ПВЗ в столице увеличилось на 38,63%. В абсолютных цифрах рост составил 6337 точек. Так, в начале прошлого года в Москве и пригородах работало 16404 ПВЗ, – отмечают эксперты.

На данный момент доля пунктов выдачи интернет-заказов, которые относятся к большой тройке маркетплейсов, среди которых Яндекс.Маркет, Ozon и Wildberries, составляет 70,14%. Под этими тремя брендами в Москве сейчас работает 15951 точек.

Лидером по количеству ПВЗ в Москве сейчас является Ozon. Под этим брендом в Москве работает 7956 пунктов выдачи заказов. За год — с февраля 2023 года — количество точек выросло без малого в три раза, на 193,79% или на 5248 ПВЗ.

Второе место в Москве по количеству точек ПВЗ занимает сеть Wildberries. Под этим брендом работает 5854 точек. За год их число выросло на 15,73% или на 796 ПВЗ.

Количество точек под брендом Яндекс.Маркета в Москве сейчас составляет 2141 ПВЗ. За год их число увеличилось на 79,46% или на 948 ПВЗ.