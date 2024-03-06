Любимые книги женщин от 45 до 54 лет из Иркутской области – в жанре «боевая фантастика»

Специально к 8 Марта книжный сервис Литрес проанализировал интерес женщин из Иркутской области к книгам разных жанров в 2023 году.

Женщины в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего интересовались зарубежным фэнтези. На втором месте – книги о личной эффективности, а на третьем – современные любовные романы.

Среди женской аудитории пользователей от 25 до 34 лет лидирует литература по семейной психологии. Серебро – у зарубежной деловой литературы. Бронза же досталась любовному фэнтези.

Женщины, чей возраст составляет 35-44 года, больше всего интересовались современными детективами. На второй позиции – современная зарубежная литература, а замыкают топ-3 исторические детективы.

Что касается женщин в возрастной категории от 45 до 54 лет – их топ предпочтений возглавила боевая фантастика, на втором и третьем местах книги о попаданцах и боевики соответственно.