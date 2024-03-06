ГК Новый город возглавила рейтинг застройщиков Иркутской области по объему введенного жилья

Единый ресурс застройщиков опубликовал ТОП‑10 застройщиков Иркутской области по объему текущего строительства жилья. Объем ГК Новый город составляет 133 913 м2 жилья, доля на рынке региона – 15,91%.

ТОП застройщиков Иркутской области по текущему строительству возглавила ГК Новый город, которая сохранила первое место в ранжировании. Лидер рынка сохранил объем текущего строительства 133 913 м², при этом увеличив долю на рынке до 15,91% (было 15,32%). В строительстве у девелопера – один жилой комплекс, в котором возводится 16 многоквартирных домов. В ТОП по РФ ГК Новый город занимает 134‑е место. Рейтинг компании не изменился и остался на уровне 4 звезд.

Второе место в регионе заняла ГК ПарапетСтрой, которая сохранила объем текущего жилищного строительства 64 147 м² и увеличила долю на рынке до 7,62% (было 7,34%). В предыдущем ранжировании данный застройщик занимал третье место в регионе. В ТОП по РФ ГК ПарапетСтрой занимает 311‑е место.

Замыкает тройку лидеров ГК ДомСтрой, которая уменьшила объем текущего жилищного строительства на 10 907 м² (с 74 348 м² до 63 441 м²) и долю на рынке – до 7,54% (было 8,50%). В предыдущем ранжировании данный застройщик занимал второе место в регионе. В ТОП по РФ ГК ДомСтрой занимает 316‑е место. Рейтинг застройщика по-прежнему составляет 4,5 звезды.

Всего десятка крупнейших девелоперов Иркутской области на 1 марта 2024 года возводит 0,47 млн м² жилья, это 55,29% от объема текущего строительства всех застройщиков региона. Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 0,48 млн м² жилья (54,46%). Все застройщики местные. На тройку лидеров приходится 0,26 млн м², или 31,07% строящегося жилья в регионе.

По данным REALTY.IRK.RU, средние цены на новостройки в Иркутске по итогам 2023 года выросли на 12%, до 133 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке – на 7%, до 116 тысяч рублей за квадрат.

ТОП‑10 застройщиков Иркутской области по объему текущего строительства