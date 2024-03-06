Количество резюме женщин старше 61 года выросло на 39% в Иркутской области

Аналитики hh.ru проанализировали резюме женщин Иркутской области, и выяснили, как меняется их активность на рынке труда, а также на какую работу они чаще всего претендуют.

Резюме женщин – доля растет

В 2023 году соотношение резюме женщин и мужчин в целом по стране впервые за три года сдвинулось в пользу первых – их доля составила 51%, что на 1% больше, чем показатели 2021 и 2022 гг., а суммарно количество женских резюме достигло 1,5 млн. В Иркутской области на долю женских резюме приходится 50%, а динамика за год составила -1%.

Как меняется возрастная структура женских резюме

Любопытно, что самый высокий прирост женских резюме и в целом по России, и в Иркутской области произошел в самых молодых и старших возрастных когортах. Так, в стране на 14% по сравнению с 2022 годом стало больше резюме женщин в возрасте от 14 до 18 лет, а в Иркутской области динамика почти в два раза больше, +23%. На 20% больше было открыто резюме соискательницами в возрасте от 61 года, в Иркутской области прирост почти в два раза выше среднероссийского, +39%. На 8% прибавились резюме женщин в когорте от 51 до 60 лет, в Иркутской области – на 19%.

Самые «женские» профессии

Ярко выраженными «женскими» профобластями на российском рынке труда, в которых доля резюме женщин занимает от двух третей и выше, являются управление персоналом и тренинги (82% женских резюме), финансы, бухгалтерия (78%), наука, образование (75%), административный персонал (75%), медицина, фармацевтика (71%), розничная торговля (68%), искусство, развлечения, массмедиа (66%) и страхование (66%).

При этом женщины активно наращивают свое присутствие и в сферах, относящихся преимущественно к мужским. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%), добычи сырья (+10%) и информационных технологий (+9%). Доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях за год хотя и прибавила 1 п.п., но остается невысокой – 13% и 20% соответственно.