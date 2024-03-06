Эксперт рассказал о главных факторах быстрой продажи жилья в столице

В современной Москве, где рынок недвижимости переживает период высокого предложения и относительно низкого спроса, особенно в секторе вторичного жилья, продавцам важно применять инновационные подходы для привлечения внимания к своим объектам. Эксперты проекта Presentation.realty рассказали о главных факторах быстрой продажи жилья в столице.

Сложившаяся экономическая ситуация, влияние стоимости ипотеки делают задачу продажи еще более сложной. Ключевым фактором успеха является не только адекватная цена, но и качественная презентация объекта, подготовка его к продаже и грамотно организованный маркетинг.

Одним из главных условий успешной продажи является верное ценообразование. Важно понимать, что завышенная стоимость может отпугнуть потенциальных покупателей еще до того, как они ознакомятся с преимуществами вашего предложения. Также и явно более низкая цена может стать «пугалом» для потенциальных покупателей, так как будет свидетельствовать о каких-то проблемах с объектом недвижимости.

«Продажа недвижимости начинается с первого взгляда. Профессиональные фотографии, виртуальные туры и видеообзоры значительно повышают интерес к объекту. Они помогают потенциальному покупателю визуализировать себя в новом пространстве, создавая эмоциональную связь ещё до физического осмотра», – основатель онлайн-сервиса для риелторов и агентств недвижимости Presentation.realty Василий Кошевицкий.

По словам эксперта, решение о проведении ремонта должно быть взвешенным. Косметический ремонт может значительно повысить привлекательность объекта и его стоимость. Однако в случае необходимости капитального ремонта, следует оценить, окупятся ли вложения.

«Кроме того, не всегда продажа является лучшим решением. В некоторых случаях перевод объекта в аренду и ожидание более благоприятных условий рынка может быть более выгодным вариантом», – добавил специалист по недвижимости.

Василий Кошевицкий, основатель онлайн-сервиса для риелторов и агентств недвижимости Presentation.realty, подчеркивает важность грамотной подготовки к продаже: «Четко определитесь со своей стратегией, установите правильную цену и обязательно воспользуйтесь услугами профессионалов для качественной презентации вашего объекта. Не забывайте о гибкости и открытости к переговорам, что значительно увеличит ваши шансы на успешную сделку».