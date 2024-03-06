Иркутянам предлагают проголосовать за проекты благоустройства своего города

Территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в мэрии.

Для благоустройства в 2025 году предложены следующие пространства:

улица Карла Маркса (2 этап),

сквер у драматического театра им. Н.П. Охлопкова, в том числе территория от памятника Вампилова до дома актера (переулок Хасановский, 1),

площадь Декабристов,

Русско-амурский мемориальный комплекс (2 этап),

территория возле танка «Иркутский комсомолец»,

привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»,

Падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (4 этап),

парк «Комсомольский» (4 этап),

аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург (2 этап),

Сад Томсона (3 этап).

Жители могут выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2025 году в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. С 15 по 17 марта это можно сделать лично в пунктах проведения голосования. Адреса размещены на сайте национальныепроекты.рф.

Напомним, что 15-17 марта по всей стране начнется Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Оно проводится по программе нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России. В голосовании могут принять участие жители России старше 14 лет и выбрать объекты, которые будут благоустроены уже в следующем году.

Помогать жителям с выбором проектов будут волонтеры благоустройства. Они расскажут о Всероссийском голосовании и продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте. Именно жители решают, что появится в их городе – набережная, парк, сквер, детская или спортивная площадки, а может и центральная площадь города.