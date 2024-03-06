Владелец турбазы из Китая незаконно использовал электроэнергию на 1,5 млн рублей

Сотрудники Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) провели энергорейд на острове Ольхон для контроля энергопотребления и выявления случаев незаконного использования электроэнергии. Максимальный объем безучетного потребления был выявлен на туристической базе на побережье, принадлежащей выходцу из КНР. Энергетики зафиксировали срыв пломбы с прибора учета, а также повреждение трансформатора тока, что свидетельствует о самовольном вмешательстве в работу оборудования.

Общий объем использованной электроэнергии превысил 300 тысяч киловатт-часов, учитывая разрешенную мощность турбазы, этого бы хватило на полгода ее работы в максимальном режиме. Общая сумма ущерба ИЭСК составила 1,5 миллиона рублей. В отношении собственника турбазы составлен акт, владелец не стал его оспаривать.

В соответствии с административным кодексом, ему также грозит штраф, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

– Энергорейды мы проводим на постоянной основе, в каждом филиале компании сформированы специализированные бригады. Наша ключевая задача – поиск нарушителей, которые используют электроэнергию в обход закона, а главное – доставляют неудобства своим соседям. Самовольные подключения, вмешательства в работу приборов учета и использование электроэнергии в обход счетчиков негативно сказываются на электросетях. Как итог – низкое напряжение в соседних домах и отключения из-за перегрузов. В отношении нарушителей будут применяться все меры, предусмотренные законом, вплоть до уголовной ответственности, – Сергей Бессмертный, руководитель группы инспекционного контроля Департамента транспорта электроэнергии ИЭСК.

Только в прошлом году совокупный ущерб от бездоговорного потребления электроэнергии превысил рекордные 92 миллиона рублей. Нередко из-за одного такого потребителя может страдать целая улица, поэтому своевременное выявление таких случаев – острая необходимость. В ИЭСК сформированы специализированные бригады и на постоянной основе проводятся энергорейды. Сообщить о подобных случаях можно также по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения) или в аккаунты «Свет38» в соцсетях.