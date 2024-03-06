Близость к метро стала меньше влиять на стоимость жилья

Снижение наблюдается несколько лет. Об этом рассказали в Циан.Аналитике.

Это происходит и в Москве (где подземка активно строится) и в Санкт-Петербурге (где за 5 лет сдано 3 станции). В 2019 году премия за 10-минутную доступность до станции превышала +15% к средней цене по городу, сейчас – стала меньше +10%.

«Тренд отражает как изменения в образе жизни, в части распространения удаленной работы и служб доставки, так и в размещении новых ЖК большинство из которых строится вне шаговой доступности метро», – рассказал руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Ранее стало известно, что в Иркутске за год аренда комнат подорожала сразу на 10,5% и составила в среднем 10,6 тысячи рублей. В прошлом году жилье можно было снять за 9,5 тысячи рублей в месяц. Больше всего аренда комнат за 12 месяцев увеличилась в Новокузнецке – на 68,4%, Череповце – на 43,7%, Кемерово – на 41,8%.