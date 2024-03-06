На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошли Дни алюминия

В ходе тематических сессий представители государственных органов и бизнеса, а также эксперты обсудили роль алюминия в экономике России и актуальные проблемы алюминиевой отрасли.

В специально построенном из алюминиевых конструкций павильоне была выставлена инновационная высокотехнологичная продукция на основе алюминия, председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская провела экскурсию для чиновников и руководителей компаний.

«Развитие внутреннего спроса является важнейшей задачей, которая должна совместно решаться участниками рынка – за счет создания новой продукции и информированием потребителей о ее преимуществах, повышении качества продукции и ее потребительских свойств за счет совершенствования своих технологических процессов, – отметила Ирина Казовская. – Мы убеждены, что развитие потребления должно идти именно от регионов, что принесет пользу как алюминиевой отрасли, создав дополнительный спрос, так и для развития самих регионов, которые получат современные решения при реализации инфраструктурных и социальных проектов, а также дополнительные стимулы для развития промышленных предприятий».

Сегодня алюминиевая отрасль — один из драйверов инновационного развития ключевых отраслей промышленности России. Кооперация промпредприятий в алюминиевой отрасли позволяет реализовывать разнообразные проекты в области строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры и других отраслях.

Ее важность для экономики страны подчеркнул в приветственном слове участникам зампред правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Сегодня алюминиевая отрасль России известна не только как высокотехнологичная и быстрорастущая индустрия, но и как флагман развития других базовых секторов промышленности нашей страны. Спрос на отечественный алюминий на внутреннем рынке с каждым годом увеличивается, и это во многом является индикатором уровня экономического и промышленного потенциала России», — отмечалось в обращении.

Как отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, доля российской алюминиевой промышленности в ВВП достигла 1,5% — Россия с объемом производства первичного алюминия в 4,1 млн тонн в год занимает второе место в мире и уступает по этому показателю только Китаю. Кроме того, потребление алюминия в России за 8 лет выросло с 7 до 10 кг на душу населения. Этот объем, в свою очередь, считается одним из индикаторов уровня развития страны, поскольку из алюминия выпускается высокотехнологичная и экологичная продукция с высокой добавленной стоимостью.

«Одним из основных показателей развития экономики государства является потребление алюминия на душу населения, и здесь Россия уступает многим странам. В Китае, США, Германии, Франции — в разы больше. Но это не потому, что мы какие-то недоразвитые или не понимаем, что алюминий — прекрасный высокотехнологичный материал с большой палитрой потребительских свойств. Дело в том, что пока считалось, что производство из алюминия дороже, чем из традиционных материалов. Но сейчас мы видим, что за счет роста масштабов производства производители могут давать более низкие цены», — отметил Виктор Евтухов.

Сегодня алюминий играет ключевую роль для строительной отрасли, на нее приходится около 25% всего объема внутреннего потребления алюминия.

Благодаря легкости, прочности, экологичности и возможности бесконечной переработки этого материала спрос на него с каждым годом увеличивается.

«Алюминий обладает уникальными качествами — это, в первую очередь, легкость, устойчивость к коррозии, прочность и, что для энергетики очень важно, это высокая электропроводимость. Все это делают его как материал буквально незаменимым для электротехники и для электроэнергетики. Алюминий, как известно, используется уже и в производстве проводов для воздушных ЛЭП, сплавы на основе алюминия применяются и для изготовления самих опор линий электропередач», — рассказал Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

Конечная продукция из алюминия — это высокотехнологичные изделия, для производства которых Россия располагает самыми передовыми технологиями и комплексно развивает необходимые для этого компетенции. Потребности ключевых отраслей промышленности обеспечивают сотни отечественных компаний, находящихся на по всей цепочке создания — от полуфабрикатов до готовой продукции.

С учетом больших перспектив, в мае 2023 года правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности до 2025 года с перспективой до 2030-го, разработанный по инициативе Алюминиевой Ассоциации. Одно из ключевых его направлений — разработка и реализация региональных программ. Они предполагают применение высокотехнологичных конструкций и изделий из алюминия и сплавов на его основе в различных сферах — жилищном, промышленном и социальном строительстве, авиационной и транспортной инфраструктуре и прочих.

Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская, выступая на пленарной сессии, затронула тему санкций и других проблем отрасли: ««Русал» и вся алюминиевая отрасль сейчас находятся под беспрецедентным давлением. Также рыночная конъюнктура неблагоприятна. Сырьевая база частично потеряна, мы завозим сырье из-за рубежа, что очень сложно. 400 млрд рублей вкладывает «Русал» в Ленинградский глиноземный завод, чтобы создать собственную сырьевую базу. Также много средств будучи социально ответственной компанией тратит на социальные проекты, в том числе 380 млрд рублей вкладывает в экологическую модернизацию алюминиевых заводов».

Другим вызовом алюминиевой отрасли является недобросовестный импорт в Россию алюминиевой продукции по демпинговым ценам. О необходимости защитить внутренний рынок отрасль говорит давно. Виктор Евтухов ответил на соответствующий вопрос, что в случае установления фактов демпингового импорта необходимо выносить возможность введения защитных пошли на Евразийскую комиссию. Как рассказали в кулуарах, сейчас Минпромторг и алюминиевая отрасль ожидают разработку субъектами региональных программ по увеличению спроса на инновационную продукцию отрасли.