Банк Уралсиб стал партнером Спартакиады предпринимателей Кемеровской области

1 марта 2024 г. в Крапивинском муниципальном округе Кемеровской области прошла VII Областная зимняя Спартакиада среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства. Организовали мероприятие Кемеровское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», министерство физической культуры и спорта Кузбасса, министерство экономического развития Кузбасса, партнером выступил Банк Уралсиб.

Предприниматели Кемеровской области – более 300 предпринимателей в 15 командах – показали свои навыки в ряде соревнований: лыжных гонках, хоккее на валенках, беге по пересеченной местности и комбинированной эстафете. Каждый вид состязаний был ярким, зрелищным и эмоциональным, все участники соревнований и болельщики получили заряд бодрости и хорошее настроение.

Банк Уралсиб подготовил призовой фонд для победителей состязаний и принял участие в награждении победителей.

«Банк Уралсиб впервые стал партнером спартакиады предпринимателей Кемеровской области, мы считаем это мероприятие важным для развития сотрудничества с представителями бизнеса региона. Наши сотрудники получили отличную возможность познакомиться и пообщаться с предпринимателями в неформальной обстановке», – отметил территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Станислав Домбровский.