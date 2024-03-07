Жителя Иркутска заподозрили в мошенничестве с «Пушкинской картой» на 300 тысяч рублей

21-летнего жителя Черемхово обвинили в совершении преступления, связанного с мошенничеством. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

По версии следствия, предполагаемый преступник получил от неустановленного лица информацию о способе обналичивания средств с «Пушкинской карты», выдаваемой подросткам и молодежи на покупку билетов в культурно-просветительские учреждения за счет средств федерального бюджета. Затем молодой человек зарегистрировался как организатор культурно-массовых мероприятий.

Используя мессенджеры, юноша предлагал обладателям карт за вознаграждение приобретать у него билеты на развлекательные мероприятия, которые фактически не проводились. Процент от полученных денег молодой человек оставлял себе. В результате продажи билетов на фиктивный кинопоказ в Иркутске он похитил более 300 тысяч рублей.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено прокуратурой в Черемховский городской суд для рассмотрения по существу.