Пятизвездочный отель откроется в Иркутске летом 2024 года

Объект разместили на Цесовской набережной в восстановленном на средства Эн+ объекте культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова». Об этом в интервью Газете Дело рассказал Иван Демин, генеральный директор отеля RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk.

Комплекс объединил в себе 104 номера в пяти стилях: классика, модерн, авангард, лофт и скандинавия. По задумке авторов проекта, это как пять разных отелей под одной крышей.

Историческое прошлое Курбатовских бань нашло применение в настоящем – в комплексе разместят СПА. Воспользоваться им смогут не только посетители отеля, но и горожане.

«Мы введем разовые посещения СПА-комплекса – на целый день – для взрослых и детей, которые популярны в других странах, и выкуп бани под компанию, и различные оздоровительные процедуры», – рассказал генеральный директор.

Помимо СПА посетителей отеля ждут ресторан и кофейня.

Напомним, что активная фаза работ по восстановлению объекта культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» началась в 2020 году. Решение о реализации значимого инфраструктурного проекта было принято основателем компании Эн+ Олегом Дерипаской, как важная часть социальной политики, направленной на развитие сибирских городов. Инвестиции в новый отель составили около 5 млрд руб., в нем будет создано почти двести рабочих мест. Открытие объекта привлечет в Иркутск туристов, создаст возможности для организации и проведения событийных и деловых мероприятий международного уровня.