Сбер подвел итоги конкурса по финансовой грамотности в Школе креативных индустрий в Молчановке

Спецприз от организатора получила ролик о том, как накопить на мечту — путешествия к древним египетским пирамидам.

Организаторами конкурса, который стартовал в январе, выступили Иркутское отделение Сбербанка и Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского при поддержке министерства культуры Иркутской области.

Участие в конкурсе приняли 49 учеников школы. Он прошел в два этапа: на первом ребята вместе с преподавателями школы генерировали идеи по созданию продуктов. На втором — идеи участников, выбранные жюри, были воплощены в креативных мини-проектах: роликах, презентациях, постерах и других.

По итогам жюри определило шесть победителей: по три в командной и индивидуальной номинациях, а также вручили один специальный приз. Все участники конкурса получили памятные призы. Созданные материалы планируется использовать при проведении уроков по финансовой грамотности для школьников региона.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Школа креативных индустрий удивительный образовательный проект. Это новейшее цифровое оборудование, лучшие педагоги-практики и творческие дети. Особый подход к обучению, уверена, поможет, каждому ученику школы найти свое любимое дело в жизни. Мы будем продолжать сотрудничество с этой школой в том числе, в рамках проекта по финграмотности для учеников».

На мероприятии было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства между Сбером и Министерством культуры региона с целью реализации совместных мероприятий. Подписи на документе поставили Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина и министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области:

«Сбер активно участвует в культурной жизни Иркутской области, инициируя и поддерживая различные проекты региона. Конкурс в Школе креативных индустрий – один из них. Помимо возможности раскрыть креативные способности, он дал детям знания о формировании бюджета, инвестировании средств, распознавании мошеннических схем. Уверена, что подписанное сегодня соглашение даст новый импульс развитию совместных проектов на стыке финансов и культуры в Иркутской области».

Школа креативных индустрий — это бесплатная образовательная площадка для школьников 12–18 лет, созданная по Федеральному проекту «Придумано в России» на базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.

Школьники обучаются в 7 студиях: звукорежиссуры, электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации, дизайна, интерактивных цифровых технологий и моушен-дизайна. Ученики получают также и карьерные навыки: работа в команде, навыки проектной работы и предпринимательского мышления. Срок обучения в школе — 2 года