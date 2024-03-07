По 3 букета в год приходится в среднем на каждого человека в России

По оценкам экспертов РСХБ к 2030 году отечественные сельскохозяйственные организации, занимающиеся выращиванием цветов, могут обеспечить до 50% цветочного рынка, увеличив объемы производства в 1,5 раза. В действительности объем отечественного цветочного рынка существенно больше, так как растения, выращенные на продажу в частных хозяйствах (ЛПХ) не учитываются, при этом валовый сбор свежих срезанных цветов от фермеров и ЛПХ составляет порядка 500 млн бутонов. В преддверии международного женского дня аналитики РСХБ рассказали о структуре отечественного цветочного рынка.

Регионами-рекордсменами по производству цветов являются Московская (14% от объемов валового сбора), Калужская (14%), Ленинградская (9%), Белгородская (4%) и Калининградская (4%) области, Республики Мордовия (12%) и Удмуртия (8%). Лидером по выращиванию цветов под срез традиционно является Краснодарский край (более 20% с учетом объемов от ЛПХ), где развитие отрасли происходит преимущественно за счет малых предприятий и ЛПХ, поставляющим цветы более крупным продавцам. В объеме производства ЛПХ преобладают тюльпаны, розы и хризантемы (в порядке убывания доли производства).

Основная доля продаж срезанных цветов приходится на большие города. Чаще всего цветы покупают в Москве и Московской области (35% продаж от всей цветочной продукции), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (15%). В среднем на каждого человека в стране приходится по 3 букета в год.

Уникальность сезонного рынка цветов в предпраздничные дни — мобильные торговые объекты, предлагающие букеты напрямую от сельхозпроизводителей и фермеров. В регионах розничную продажу цветов осуществляют небольшие цветочные магазины, доля которых в структуре продаж составляет 70%, а также сезонные предпраздничные ярмарки, продажи которых в сезон могут составить до 15% от годовой выручки цветочных магазинов. В крупнейших городских агломерациях доля цветочных магазинов и салонов постепенно увеличивается, становятся популярными цветочные бутики. В Москве и Санкт-Петербурге доля таких торговых объектов превышает 20%.

«Анализ рынка показывает рост собственного производства и снижение зависимости от импортных поставок цветов. По итогам 2023 года ожидается, что доля собственного производства составит четверть от объема рынка. По оценкам РСХБ валовый объем сбора свежих срезанных цветов сельскохозяйственными организациями в 2023 году превысил 400 млн шт., при этом объем сбора свежих цветов в 2022 году составил 366 млн. шт. Цветоводство в России активно развивается за счет малого и среднего бизнеса, при этом сохраняется высокая зависимость от посадочного материала», — отмечает управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.