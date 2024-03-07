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Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

 Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

– Ограничения сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. – говорится в сообщении регулятора.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

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Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет. Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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