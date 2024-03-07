«Газпром нефть» начала разработку крупнейших месторождений в Иркутской области и Якутии

Общая площадь участков составляет почти 7 тыс. км. Реализация масштабного проекта обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на рынки АТР.

«Газпром нефть» приступила к развитию Чонского кластера – крупнейшей неразрабатываемой группы участков в Восточной Сибири с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб. метров газа.

– Исторически основная добыча компании была сосредоточена в Западной Сибири. Однако уже сегодня мы имеем успешный опыт разработки запасов чаяндинской нефти в Якутии и готовимся тиражировать его на соседние месторождения. Восточная Сибирь – одно из стратегических направлений развития «Газпром нефти». Чонская группа участков станет частью масштабного углеводородного кластера, объединяющего месторождения в Республике Саха и Иркутской области, – отметил Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти».

Чонский кластер включает в себя Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки на границе Иркутской области и Якутии. Активы находятся рядом с нефтепроводом «Восточная Сибирь-Тихий океан» и газопроводом «Сила Сибири». Участки Чонской группы расположены на площади свыше 6 800 кв. км. Они значительно удалены от крупных городов и центров логистики. Реализация проекта ведется в суровых природно-климатических условиях: в зимние месяцы температура воздуха опускается ниже 50 градусов по Цельсию.

В 2024 году «Газпром нефть» пробурит две нефтяные высокотехнологичные скважины на Игнялинском месторождении и шесть газоконденсатных скважин на Вакунайском и Тымпучиканском месторождениях. В создаваемый компанией инфраструктурный комплекс войдут установки подготовки нефти, комплексной подготовки газа и стабилизации конденсата, приемо-сдаточный пункт, энергоцентр, нефтегазотранспортная система и другие объекты. Углеводороды Чонского кластера будут поставляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Оператором проекта выступает «Газпромнефть-Заполярье», которая разрабатывает трудноизвлекаемые нефтяные запасы. Реализацию газовой части проекта ведет «Газпромнефть-Развитие».