Бизнесмен в Иркутской области задолжал работникам свыше 6 млн рублей

51-летнего жителя Иркутской области обвинили в невыплате заработной плате работникам – в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, руководитель организации, занимающейся строительством жилых зданий на территории Черемховского и других районов Иркутской области, не платил зарплату людям с ноября 2022 года по март 2023 года. Деньги не получили более 40 человек.

При этом средства у компании были – они тратились на производственные нужды и не направлялись на оплату труда. Общая задолженность составила свыше 6,3 млн рублей.

После вмешательства надзорного ведомства долг был полностью погашен. Уголовное дело будет рассматривать суд.