Названа дата запуска новых корпусов геронтологического центра в Маркова

В рабочем поселке Маркова Иркутского района ведется строительство двух жилых корпусов на 120 мест геронтологического центра. Когда проект будет реализован, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Строительные работы проводятся в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2019 – 2025 годы национального проекта «Демография». Планируемая дата сдачи объектов в эксплуатацию – декабрь 2026 года. Общий объем финансирования составляет более 1,4 миллиарда рублей», – пояснили власти.

На сегодняшний день строители подготовили площадку под будущие корпуса. На объекте уже произведен демонтаж оранжереи, прачечной, двух теплиц, беседки и забора.

Продолжаются работы по монтажу сетей наружного водопровода и канализации, устройству песчано-гравийной подушки под теплотрассу, бетонированию дна монолитного канала теплотрассы обратной засыпки с послойным трамбованием сети канализации.

На объекте задействованы 18 рабочих, четыре инженерно-технических специалиста и шесть единиц техники. Отставаний от графика нет.

Марковский геронтологический центр является единственным подобным учреждением в регионе. В центре предоставляют социальные услуги для пожилых мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, а также для людей с инвалидностью, которые полностью или частично потеряли способность самостоятельно ухаживать за собой и нуждаются в постоянном присмотре и помощи. На сегодняшний день в центре проживают более 300 человек.