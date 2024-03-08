В Ангарске за 100 млн рублей отремонтируют одну из главных школ

Капитальный ремонт средней школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов проведут в Ангарске по федеральной программе, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Средняя школа № 10 – одна из самых востребованных в Ангарске, с углубленным изучением физики, химии, биологии и математики. Ученики школы ежегодно показывают высокие результаты на региональных олимпиадах. <…> Образовательное учреждение сейчас располагается в здании 1952 года постройки. В 37 классах обучаются более 900 учащихся», – рассказали власти.

Несколько лет назад школе было передано здание, в котором до 2010 года располагалось профессиональное училище № 8, позднее реорганизованное. Изначально в нем начались работы за счет средств областного бюджета, а в 2023 году в результате конкурсного отбора Минпросвещения России объект вошел в программу модернизации с общим объемом средств свыше 100 млн рублей.

После ремонта в обновленном здании планируют разместить начальную школу с наполняемостью 500 человек. В настоящее время подрядчик, который выполнит реконструкцию, уже выбран.

Прежде на объекте были практически завершены работы по демонтажу внутри здания, осуществлен частичный ремонт кровли и замена окон. До конца 2024 года предстоит выполнить комплексное обновление здания с заменой всех инженерных систем, внутренней и внешней отделкой.

Кроме того, в ныне действующем здании средней школы №10 в летнее время проведут ремонт кровли, а после завершения ремонтных работ учреждение будет разгружено за счет перевода начальных классов в отремонтированное здание.